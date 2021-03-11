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Политзаключенный Сергей Петрухин вскрыл вены в знак протеста
Источник материала: Хартия'97
Политзаключенный Сергей Петрухин вскрыл вены в знак протеста
Сейчас он находится в карцере.
Как
— Причина — жуткая антисанитарии в камере, куда его перевели, и невозможность нахождения с присутствующим там контингентом.
Сейчас состояние его удовлетворительное, для встречи с адвокатом в тюрьме он сегодня приходил. Петрухин находится в карцере с 27 февраля, и пробудет там до 17 марта.
Напомним, блогеров Александра Кабанова и Сергея Петрухина обвиняют по части 1 статьи 342 УК – «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, с явным неподчинением требованиям представителей власти». Им грозит до трех лет.
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Сейчас он находится в карцере.
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