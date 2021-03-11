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Инженеры разработали высококонтрастный прозрачный дисплей (видео)

11.03.2021 16:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ученые из Цзилиньского университета в Китае разработали прототип высококонтрастного прозрачного дисплея на тонком стекле. Технология позволяет изменять цветовую гамму изображения на лету плавно и обходит ограничения, характерные для электрохромного стекла. Такое стекло не является источником излучения и может применяться в умных очках, а также других электронных устройствах.

Инженеры указывают на низкую стоимость внедрения технологии, а также возможность ее масштабирования для коммерческого применения. Сейчас исследователям предстоит доработать проект, оптимизировать работу для возможности установки подобных экранов в потребительскую электронику.

Также необходимо продумать конструкцию, которая обеспечит сохранность жидких компонентов экрана — перейдя на полностью или частично твердотельные. Сейчас в слой между панелями введен раствор, состоящий из солей металлов, красителей, электролитов и растворителя. Во время испытаний экран смог воспроизвести основные и смешанные цвета, а также менять прозрачность с нулевой до практически 100%-й.

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Ученые из Цзилиньского университета в Китае разработали прототип высококонтрастного прозрачного дисплея на тонком стекле. Технология позволяет изменять...
 
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