Инженеры разработали высококонтрастный прозрачный дисплей (видео)

Источник материала: Onliner

Ученые из Цзилиньского университета в Китае разработали прототип высококонтрастного прозрачного дисплея на тонком стекле. Технология позволяет изменять цветовую гамму изображения на лету плавно и обходит ограничения, характерные для электрохромного стекла. Такое стекло не является источником излучения и может применяться в умных очках, а также других электронных устройствах.

Инженеры указывают на низкую стоимость внедрения технологии, а также возможность ее масштабирования для коммерческого применения. Сейчас исследователям предстоит доработать проект, оптимизировать работу для возможности установки подобных экранов в потребительскую электронику.

Также необходимо продумать конструкцию, которая обеспечит сохранность жидких компонентов экрана — перейдя на полностью или частично твердотельные. Сейчас в слой между панелями введен раствор, состоящий из солей металлов, красителей, электролитов и растворителя. Во время испытаний экран смог воспроизвести основные и смешанные цвета, а также менять прозрачность с нулевой до практически 100%-й.