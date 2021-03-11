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Задержаны «оператор» и «кладовщик» интернет-магазинов, торгующих психотропами
Источник материала: ОНТ
Наркоконтроль УВД Минского облисполкома провёл спецоперацию по поимке наркодилеров из Минска и Мозыря, у задержанных изъято почти 5 кг наркотиков,
Первым оперативниками был задержан мозырьский торговец наркотическими веществами. Возле деревни Хатежино молодой человек присматривал места для тайников. При обыске арендуемых им гараже и квартире милиционеры обнаружили марихуану, амфетамин, гашиш и пара-метилэфедрон общим весом 4,2 кг.
По информации оперативников, житель Мозыря выполнял роль кладовщика: хранил большую часть товара и прятал его в окрестностях Минска. Координаты закладок он передавал подельнику – администратору созданного наркодилерами интернет-магазина. В его квартире было обнаружено 0,5 кг гашиша и 12 г мефедрона.
Следствие располагает сведениями о том, что задержанные также работали на сторонний интернет-магазин по продаже психотропов.
Действиям фигурантов дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
Фото и видео: МВД Беларуси
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Наркоконтроль УВД Минского облисполкома провёл спецоперацию по поимке наркодилеров из Минска и Мозыря, у задержанных изъято почти 5 кг...
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