Задержаны «оператор» и «кладовщик» интернет-магазинов, торгующих психотропами

Источник материала: ОНТ

Наркоконтроль УВД Минского облисполкома провёл спецоперацию по поимке наркодилеров из Минска и Мозыря, у задержанных изъято почти 5 кг наркотиков, сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Первым оперативниками был задержан мозырьский торговец наркотическими веществами. Возле деревни Хатежино молодой человек присматривал места для тайников. При обыске арендуемых им гараже и квартире милиционеры обнаружили марихуану, амфетамин, гашиш и пара-метилэфедрон общим весом 4,2 кг.

По информации оперативников, житель Мозыря выполнял роль кладовщика: хранил большую часть товара и прятал его в окрестностях Минска. Координаты закладок он передавал подельнику – администратору созданного наркодилерами интернет-магазина. В его квартире было обнаружено 0,5 кг гашиша и 12 г мефедрона.

Следствие располагает сведениями о том, что задержанные также работали на сторонний интернет-магазин по продаже психотропов.

Действиям фигурантов дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Фото и видео: МВД Беларуси

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