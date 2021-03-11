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Пользователи интернета высмеяли торжественное открытие туалета в Киеве
Источник материала: ОНТ
В украинском госуниверситете телекоммуникаций в Киеве в честь 8 марта был торжественно открыт… женский туалет.
Новость не оставил без внимания и бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян – в своем комментарии он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Один из комментаторов отнес новость к последствиям вакцинации, которая сейчас проходит в Украине.
Некоторые интернет-пользователи отнеслись к видео проще, отпуская шуточки по этому поводу. Нашлись и те, кто поддержал идею.
Фото pixabay
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В украинском госуниверситете телекоммуникаций в Киеве в честь 8 марта был торжественно открыт… женский туалет. Видео этой церемонии вызвало бурю самых разных...
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