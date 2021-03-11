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Пользователи интернета высмеяли торжественное открытие туалета в Киеве

11.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пользователи интернета высмеяли торжественное открытие туалета в Киеве

В украинском госуниверситете телекоммуникаций в Киеве в честь 8 марта был торжественно открыт… женский туалет. Видео этой церемонии вызвало бурю самых разных эмоций у пользователей интернета.

Новость не оставил без внимания и бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян – в своем комментарии он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. 

«Владимир Александрович, вам не кажется, что ваш легкий маразм становится заразительным?»

Один из комментаторов отнес новость к последствиям вакцинации, которая сейчас проходит в Украине.

«Мы с россиян смеемся, а тут и у нас такое», – заметил другой пользователь.

«Смешного очень мало»

«А результат не показали...» - проницательно заметил кто-то.

Некоторые интернет-пользователи отнеслись к видео проще, отпуская шуточки по этому поводу. Нашлись и те, кто поддержал идею.

«Не гоните, народ! Все, что делается в государственных учреждениях – уже огромный праздник! Так как там обычно ничего не делают! В этом случае для них даже туалет праздник»

«Утром увидела, и день удался»

«А где духовой оркестр? :))) Не продумали!!!»

Фото pixabay

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Теги: Новости
 
 
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В украинском госуниверситете телекоммуникаций в Киеве в честь 8 марта был торжественно открыт… женский туалет. Видео этой церемонии вызвало бурю самых разных...
 
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