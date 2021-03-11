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«Минская лыжня-2021» пройдет в «Раубичах» 13 марта. Что в программе?
Источник материала: ОНТ
Спортивное мероприятие «Минская лыжня-2021» состоится в «Раубичах» 13 марта. Главное событие праздника – эстафета 4х1,6 км, которая пройдет в биатлонном формате,
Стартуют гонки в 11:00, последняя запланирована на 14:00. Участие примут дружины высших органов власти, центральных аппаратов силовых ведомств, министерств и республиканских органов госуправления. Победители и призеры получат медали, Кубки и призы от Министерства спорта и туризма.
Для болельщиков и зрителей будет организована развлекательная программа – военный оркестр, выступления белорусских артистов, работа аттракционов. Также пройдут масленичные конкурсы, состязания в гиревом спорте, армрестлинге. Во время праздника будет работать выставка-ярмарка ремесленников.
ФОТО: БЕЛТА
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Спортивное мероприятие «Минская лыжня-2021» состоится в «Раубичах» 13 марта. Главное событие праздника – эстафета 4х1,6 км, которая пройдет в биатлонном...
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