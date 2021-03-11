«Минская лыжня-2021» пройдет в «Раубичах» 13 марта. Что в программе?

Источник материала: ОНТ

Спортивное мероприятие «Минская лыжня-2021» состоится в «Раубичах» 13 марта. Главное событие праздника – эстафета 4х1,6 км, которая пройдет в биатлонном формате, сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Стартуют гонки в 11:00, последняя запланирована на 14:00. Участие примут дружины высших органов власти, центральных аппаратов силовых ведомств, министерств и республиканских органов госуправления. Победители и призеры получат медали, Кубки и призы от Министерства спорта и туризма.

Для болельщиков и зрителей будет организована развлекательная программа – военный оркестр, выступления белорусских артистов, работа аттракционов. Также пройдут масленичные конкурсы, состязания в гиревом спорте, армрестлинге. Во время праздника будет работать выставка-ярмарка ремесленников.

ФОТО: БЕЛТА

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