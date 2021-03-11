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У берегов Румынии затонул сухогруз, погибли два украинских моряка

11.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

У берегов Румынии затонул сухогруз, погибли два украинских моряка

В результате крушения судна Volgo Balt 179 в Черном море 11 марта погибли два моряка, еще один числится пропавшим без вести. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение атташе Генконсульства России в Констанце Ярослава Еремеева.

Судно было отбуксировано в Констанцу. Согласно предварительной информации, все члены экипажа судна – украинцы.

По данным агентства Mediafax, которое ссылается на сообщение румынской Группы нефтяного обслуживания, судно GSP Falcon получило сигнал бедствия от Volgo Balt 179 примерно в 4:40. Спасательная операция началась сразу после этого. Отмечается, что она проводилась в особо сложных погодных условиях – мешал ветер скоростью 50 километров в час, волны достигали четырех метров в высоту. Последнее сообщение с судна было о том, что экипаж покидает его.

Сухогруз, который вышел 6 марта из порта Ростова-на-Дону, должен был вечером в четверг, 11 марта, прибыть в Констанцу. Однако примерно в ста километрах от румынского берега судно потерпело крушение.

По информации местных СМИ, сухогруз перевозил уголь.

Фото: pixabay

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В результате крушения судна Volgo Balt 179 в Черном море 11 марта погибли два моряка, еще один числится пропавшим без вести. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение...
 
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