Автобус упал в пропасть в Индонезии. Погибли около 30 человек

Источник материала: ОНТ

Трагедия в Индонезии. При падении автобуса с обрыва погибли около 30 человек.

В салоне находились школьники, их родители и учителя. На данный момент обнаружено 26 тел. Сколько еще жертв – не известно. Сейчас идет поисково-спасательная операция.

О причинах ДТП не сообщается. Известно, что высота обрыва с которого падал автобус, составляет не менее 20 метров.

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