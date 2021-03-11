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Автобус упал в пропасть в Индонезии. Погибли около 30 человек
Источник материала: ОНТ
Трагедия в Индонезии. При падении автобуса с обрыва погибли около 30 человек.
В салоне находились школьники, их родители и учителя. На данный момент обнаружено 26 тел. Сколько еще жертв – не известно. Сейчас идет поисково-спасательная операция.
О причинах ДТП не сообщается. Известно, что высота обрыва с которого падал автобус, составляет не менее 20 метров.
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Трагедия в Индонезии. При падении автобуса с обрыва погибли около 30 человек. В салоне находились школьники, их родители и учителя. На данный момент обнаружено 26 тел....
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