«Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен» вышли в ¼ финала Лиги чемпионов

Источник материала: ОНТ

В футбольной Лиге чемпионов определились еще два четвертьфиналиста. «Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен» продолжают бороться за самую престижную награду европейского клубного футбола.

Дома «Пари Сен-Жермен» принимал «Барселону». Счет в матче открыли хозяева – нападающий ПСЖ Килиана Мбаппе реализовал пенальти. Спустя шесть минут капитан «Барселоны» Лионель Месси счет сравнял. Перед уходом на перерыв гости могли выйти вперед. На этот раз пенальти назначили в ворота французов, но Месси не смог его реализовать. Игра закончилась вничью 1:1 и «Барселона» по сумме двух встреч завершает борьбу в Лиге чемпионов.

В еще одном матче 1/8 финала «Ливерпуль» во второй раз обыграл «Лейпциг» – 2:0 и обеспечил себе выход в следующий раунд.

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