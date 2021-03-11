Из фастфуда – в модную индустрию: как работник Burger King основал собственный fashion-бренд

Источник материала: ОНТ

Адам Фрисби из английского Кембриджа основал собственный модный бренд и заработал миллион, рассказывает lenta.ru.

33-летний Адам Фрисби долгое время работал в ресторане Burger King, пока в 2013 году не задумался о создании собственного бизнеса. Предприниматель решил попробовать свои силы в модной индустрии и продажах в Интернете.

В развитие бизнеса он вложил одну тысячу фунтов стерлингов: приобрёл шесть женских платьев у оптового продавца и продал их в социальных сетях с троекратной наценкой.

По счастливой случайности, Адама Фрисби заметила английская телеведущая Лорен Поуп и предложила коллаборацию. Сотрудничество со знаменитостью дало возможность начинающему предпринимателю основать фирму In The Style и разработать множество коллекций одежды.





«Я всегда верил, что смогу достичь чего-то подобного, но я не ожидал такого колоссального успеха. Всегда следуйте своим мечтам, никогда не поздно заняться своим любимым делом», – говорит Адам Фрисби.

Фото: @fr15by

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