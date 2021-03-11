В Шотландии мужчина прожил более десяти лет в одном доме с трупом жены

Источник материала: ОНТ

В Шотландии местный житель более десяти лет прожил в своем доме с трупом супруги. Об этом рассказывает Daily Record.

Останки Кристины Мэлли обнаружили медработники в одном из домов пригорода Абердина в конце февраля, когда проводили вакцинацию от COVID-19. Заметив, что пожилая женщина не пришла на вакцинацию, медики решили отправиться к ней домой, но потом поняли, что прививка уже не требуется.

Вначале ее муж заявил, что супруга пребывает за границей. Полиция начала расследование, собраны улики.

Кристине Мэлли на данный момент было бы более 80 лет. Обстоятельства ее гибели до сих пор остаются неизвестными. По предварительной версии следователей, труп женщины лежал в доме более десяти лет.

По словам представителя местных правоохранительных органов, гибель женщины «рассматривается как необъяснимая».

Фото: pixabay

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