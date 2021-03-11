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Новый рекорд! Матч между хоккеистами «Гомеля» и «Немана» длился почти семья часов

11.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новый рекорд! Матч между хоккеистами «Гомеля» и «Немана» длился почти семья часов

Матч плей-офф Кубка Президента по хоккею между «Гомелем» и «Неманом» заставил говорить о себе — и дело скорее не в принципиальности встречи, а в её продолжительности. Игра началась 10 марта в 19.00, а закончилась уже 11 марта в 01.47.

Команды пробыли на льду почти семь часов и закончили встречу ночью — в час и 47 минут. Время чистой игры составило 169 минут и 4 секунды — это рекорд белорусской Экстарлиги и третий результат в мире. Основное время закончилось вничью – 1:1, затем последовали шесть овертаймов подряд.

Согласно правилам, игра длится до первой заброшенной шайбы. И это смогли сделать хоккеисты «Немана». Самая долгая игра в истории белорусского хоккея помогла гродненскому клубу выйти вперед в серии – 3:2.  

Следующий матч «Гомель» и «Неман» проведут 12 марта. И он может стать в этой серии последним. Предыдущий рекорд продолжительности также был также установлен в матче с участием «Гомеля»: в 2015 году встреча плей-офф с «Юностью» продлилась 165 минут и 11 секунд.

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Теги: Гомель
 
 
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Матч плей-офф Кубка Президента по хоккею между «Гомелем» и «Неманом» заставил говорить о себе — и дело скорее не в принципиальности встречи, а в её...
 
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