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Драма Кончаловского о расстреле рабочих номинирована на кинопремию BAFTA
Источник материала: ОНТ
Историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске попала в шорт-лист британской кинопремии BAFTA,
Фильм мэтра российского кинематографа Андрея Кончаловского номинирован в категории «Лучший неанглоязычный фильм». Конкуренцию ему составят картины «Еще по одной» Томаса Винтерберга, «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич, «Минари» Ли Айзека Чуна и «Отверженные» Ладжа Ли.
Награды BAFTA вручат за две недели до церемонии «Оскар» – 11 апреля.
Фото: ruskino.ru
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Историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске попала в шорт-лист британской кинопремии...
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