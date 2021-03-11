Драма Кончаловского о расстреле рабочих номинирована на кинопремию BAFTA

Источник материала: ОНТ

Историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске попала в шорт-лист британской кинопремии BAFTA, рассказывает TATLER.

Фильм мэтра российского кинематографа Андрея Кончаловского номинирован в категории «Лучший неанглоязычный фильм». Конкуренцию ему составят картины «Еще по одной» Томаса Винтерберга, «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич, «Минари» Ли Айзека Чуна и «Отверженные» Ладжа Ли.

Награды BAFTA вручат за две недели до церемонии «Оскар» – 11 апреля.

Фото: ruskino.ru

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