В Минске «Пежо» чуть не сбил пешехода и врезался в фонарный столб

Источник материала: ОНТ

Минске «Пежо» чуть не сбил пешехода и врезался в фонарный столб" class="one-news__figure-img">

Водитель автомобиля «Пежо» в Минске не уступил дорогу пешеходу, не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Машина сильно повреждена, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сидевший за рулем «Пежо» мужчина ехал в сторону ул. Могилевской со стороны ул. Жуковского в направлении ул. Красивой. Возле одного из домов водитель не уступил дорогу пешеходу, который переходил дорогу по «зебре».







Пытаясь избежать столкновения, водитель не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу, врезалась в припаркованные автомобили «ГАЗ» и «Фольксваген», а потом – в фонарный столб. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.





Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома





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