Вадим Синявский назначен министром по чрезвычайным ситуациям

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко назначил генерал-майора милиции Вадима Синявского на пост главы Министерства по чрезвычайным ситуациям, передаёт БЕЛТА.

Новый министр по чрезвычайным ситуациям намерен уделить особое внимание вопросам кадрового обеспечения и дисциплины. Вадим Синявский также отметил плодотворную работу своих предшественников и высокий уровень эффективности всего ведомства.

«Задачи остаются прежними – обеспечивать безопасность людей, реагировать на все чрезвычайные ситуации, взаимодействовать со всеми органами, обеспечивающими национальную безопасность, а также уделить большое внимание вопросам служебной дисциплины, кадрового обеспечения, наращивания материально-технической базы министерства», – подчеркнул Вадим Синявский.

Фото: БЕЛТА

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