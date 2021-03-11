|
Вадим Синявский назначен министром по чрезвычайным ситуациям
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко назначил генерал-майора милиции Вадима Синявского на пост главы Министерства по чрезвычайным ситуациям,
Новый министр по чрезвычайным ситуациям намерен уделить особое внимание вопросам кадрового обеспечения и дисциплины. Вадим Синявский также отметил плодотворную работу своих предшественников и высокий уровень эффективности всего ведомства.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко назначил генерал-майора милиции Вадима Синявского на пост главы Министерства по чрезвычайным ситуациям, передаёт БЕЛТА. Новый министр по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)