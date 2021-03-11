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Беларусский борец Грищенко дисквалифицирован на 4 года за допинг. Его лишили золотой медали Европейских игр-2019

11.03.2021 16:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Борец греко-римского стиля Кирилл Грищенко дисквалифицирован на 4 года.


В его пробе найден запрещенный препарат – дегидрохлорметилтестостерон, сообщает официальный сайт НАДА.

Дисквалификация продлится с 10 октября 2019-го по 9 октября 2023-го. Кроме того, будут аннулированы результаты беларусского спортсмена с 30 июня 2019-го по 10 октября 2019-го.

Напомним, Грищенко завоевал золото Европейских игр-2019 в Минске.
 
Теги: Минск
 
 
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