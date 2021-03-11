ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Блогер Сергей Петрухин вскрыл себе вены

11.03.2021 16:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Политзаключенный Сергей Петрухин вскрыл себе вены - из-за этого его отправили в карцер.

Блогер Сергей Петрухин вскрыл себе вены
фото: Наша нива
Как сообщает его адвокат, причина попытки суицида - в ужасной антисанитарии и сокамерниках в камере, куда его перевели.

Сергея Петрухина содержат в тюрьме №4 Могилева. Он попал в карцер 27 февраля и пробудет там до 17 марта. Сейчас его состояние здоровья удовлетворительное.

Блогеру из Бреста грозит до 3 лет колонии. Его обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, оскорблении представителя власти, оскорблении судьи.
 
Теги: Брест, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политзаключенный Сергей Петрухин вскрыл себе вены - из-за этого его отправили в карцер.
 
Новости дня
Новости разные
 
Польская мытня спыніла чарговую партыю кантрабандных цыгарэт зь Беларусі на 2,48 мільёна даляраў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by