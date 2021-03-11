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"Мостра-групп" больше не продает товары Nivea в Беларуси. И утверждает, что ЧМ ни при чем
Источник материала: Партизан
Крупная оптовая компания «Мостра-групп» больше не продает товары бренда Nivea в Беларуси. Об этом
Как пояснили в «Мостра-групп», сотрудничество прекратилось около двух месяцев назад, то есть в январе. Именно тогда Nivea отказалась спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если он пройдет в Минске.
Однако в «Мостра-групп» заверили, что прекращение работы с этим брендом не связано с ЧМ-2021.
Напомним, в январе 2021 года в Минск приезжал глава Международной федерации хоккея Рене Фазель. После этого визита окончательно было решено, что белорусская столица не будет площадкой для ЧМ-2021.
До принятия этого решения Skoda, Nivea, Tissot и Liqui Moly прямо заявили или косвенно дали понять, что не станут спонсировать турнир, если он пройдет в Минске.
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Крупная оптовая компания «Мостра-групп» больше не продает товары бренда Nivea в Беларуси. Об этом Office Life сообщили в самой компании.
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