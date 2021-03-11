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"Мостра-групп" больше не продает товары Nivea в Беларуси. И утверждает, что ЧМ ни при чем

11.03.2021 16:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Крупная оптовая компания «Мостра-групп» больше не продает товары бренда Nivea в Беларуси. Об этом Office Life сообщили в самой компании.

Как пояснили в «Мостра-групп», сотрудничество прекратилось около двух месяцев назад, то есть в январе. Именно тогда Nivea отказалась спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если он пройдет в Минске. 

Однако в «Мостра-групп» заверили, что прекращение работы с этим брендом не связано с ЧМ-2021.

Напомним, в январе 2021 года в Минск приезжал глава Международной федерации хоккея Рене Фазель. После этого визита окончательно было решено, что белорусская столица не будет площадкой для ЧМ-2021. 

До принятия этого решения Skoda, Nivea, Tissot и Liqui Moly прямо заявили или косвенно дали понять, что не станут спонсировать турнир, если он пройдет в Минске. 
 
Теги: Минск
 
 
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Крупная оптовая компания «Мостра-групп» больше не продает товары бренда Nivea в Беларуси. Об этом Office Life сообщили в самой компании.
 
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