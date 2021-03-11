IKEA выпустит 5 неказистых игрушек, сделанных по эскизам детей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 11 мар – Sputnik. Шведская компания IKEA выпустит в текущем году пять забавных плюшевых игрушек, сделанных по детским эскизам, сообщила пресс-служба производителя.

Ежегодно IKEA проводит конкурс среди детей, призывая их присылать рисунки игрушек своей мечты, чтобы потом выбрать из них лучшие и запустить их в производство.

В текущем году компания получила свыше 66 тысяч работ со всего мира, из которых жюри выбрало всего пять для изготовления игрушек.

В число финалистов вошли рисунки детей из Канады, Литвы, Польши, России и США. Таким образом, в скором времени в магазинах IKEA можно будет приобрести очень необычные плюшевые игрушки – пару друзей-сэндвичей, синего кота, веселую яичницу, озорную птичку и кота-русалку.

В компании подчеркнули, что данный конкурс носит сугубо благотворительный характер: все деньги от продажи авторских игрушек будут направлены на различные инициативы, которые занимаются реализацией потребностей детей в играх.