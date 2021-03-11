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IKEA выпустит 5 неказистых игрушек, сделанных по эскизам детей
11.03.2021 16:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК 11 мар – Sputnik. Шведская компания IKEA выпустит в текущем году пять забавных плюшевых игрушек, сделанных по детским эскизам, сообщила пресс-служба производителя.
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Ежегодно IKEA проводит конкурс среди детей, призывая их присылать рисунки игрушек своей мечты, чтобы потом выбрать из них лучшие и запустить их в производство.
В текущем году компания получила свыше 66 тысяч работ со всего мира, из которых жюри выбрало всего пять для изготовления игрушек.
В число финалистов вошли рисунки детей из Канады, Литвы, Польши, России и США. Таким образом, в скором времени в магазинах IKEA можно будет приобрести очень необычные плюшевые игрушки – пару друзей-сэндвичей, синего кота, веселую яичницу, озорную птичку и кота-русалку.
В компании подчеркнули, что данный конкурс носит сугубо благотворительный характер: все деньги от продажи авторских игрушек будут направлены на различные инициативы, которые занимаются реализацией потребностей детей в играх.
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В текущем году компания получила свыше 66 тысяч работ со всего мира, из которых жюри выбрало всего пять для изготовления игрушек.
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