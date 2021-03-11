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На улице Солнечной пьяный бесправник на Opel врезался в BMW

11.03.2021 17:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель устроил аварию во дворе на улице Солнечной. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Происшествие случилось вечером 10 марта во дворе дома № 30. Установлено, что водитель Opel, двигаясь задним ходом, врезался в припаркованный BMW. После столкновения виновник аварии связался с владелицей автомобиля, а та вызвала сотрудников ГАИ.

Инспекторы отвезли водителя Opel на медосвидетельствование, где выяснилось, что мужчина пьян — 1,2 промилле алкоголя. Также сотрудники ГАИ установили, что он никогда не получал водительское удостоверение.


На нарушителя составили несколько административных протоколов. Он будет лишен прав и заплатит крупный штраф.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
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