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Светлана Тихановская — судьям: «Вашими руками совершают личную месть»

11.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Сергей Тихановский шлет послания своим детям и пишет сценарии для фильмов о Беларуси.

Светлана Тихановская — судьям: «Вашими руками совершают личную месть»

— Обвинения Сергею — это не суд, а расправа, — передает телеграм-канал Светланы Тихановской ее комментарий в связи с  вынесенными мужу обвинениями.

Светлана обратилась к судьям, следователям и прокурорам, которые работали над «делом Тихановского»:

— Я понимаю, что при том режиме вы уже ничего не решаете. Но вашими руками сейчас совершают личную месть — месть человеку, который стал настоящим лидером белорусов.

Светлана Тихановская рассказала, что ее муж не падает духом и продолжает работать творчески даже в заключении.

— Сергей не сдается и не сдастся. Он знает, что белорусы продолжают борьбу, и понимает, что все, кто прошёл через политические приговоры и преследования, будут реабилитированы. Сергей передает послания нашим детям, пишет сценарии для фильмов о Беларуси и остаётся свободным духом человеком в любых условиях.

Я знаю: он хочет, чтобы мы не останавливались. И мы не остановимся, пока не добьёмся освобождения всех политзаключённых, — отметила Тихановская.

 
 
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Сергей Тихановский шлет послания своим детям и пишет сценарии для фильмов о Беларуси.
 
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