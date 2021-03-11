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Власти объяснили решение о приостановке продаж Škoda Rapid в Беларуси

11.03.2021 17:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Государственный комитет по стандартизации прокомментировал решение о приостановке продаж автомобилей Škoda Rapid в Беларуси.

Власти объяснили решение о приостановке продаж Škoda Rapid в Беларуси

«В первую очередь необходимо подчеркнуть, что в Беларуси на постоянной основе осуществляется государственный надзор за соблюдением обязательных требований к реализуемой на рынке продукции, а также соответствием ее характеристик заявленным изготовителем (поставщиком). Эта деятельность направлена на обеспечение защиты рынка от небезопасной и некачественной продукции. Контрольно-надзорные мероприятия осуществляются в отношении различных товаров, в том числе автотранспортных средств», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства. 

В настоящее время контрольно-надзорные мероприятия в отношении ООО «ФелОкт-сервис» (дистрибьютор торговой марки Škoda) осуществляются инспекцией Госстандарта по Минской области и Минску.

«В результате их проведения был установлен ряд несоответствий в отношении модели Škoda Rapid. Так, в предъявленном документе об оценке соответствия (одобрение типа транспортного средства, далее  — ОТТС) требованиям обязательного технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) указывалось, что данное транспортное средство испытывалось с системой вспомогательного торможения (BAS). В действительности же автомобиль реализуется без нее. Кроме того, на транспортном средстве были установлены фары дневного света, отличные от указанных в ОТТС. Расхождения выявлены и в сведениях о количестве дверей, экологическом классе, других показателях», — отмечает Госстандарт.

С учетом этого инспекцией Госстандарта по Минской области и Минску «применены в отношении модели Škoda Rapid ограничительные меры до проведения корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий, о чем дистрибьютор торговой марки Škoda и был проинформирован».

Белорусский дилер автомобильного бренда Škoda приостановил продажи модели Rapid по требованию Государственного комитета по стандартизации.

В начале года чешский автоконцерн Škoda, который является официальным спонсором хоккейных чемпионатов, поддержал отмену чемпионата мира по хоккею в Беларуси. «Мы гордимся быть партнером чемпионата мира по хоккею уже 28 лет. Но мы также уважаем и продвигаем права человека. Таким образом, Škoda откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею 2021 года, если подтвердится, что Беларусь будет соорганизатором этого мероприятия», — говорилось в сообщении компании от 16 января.

 
Теги: Минск
 
 
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Государственный комитет по стандартизации прокомментировал решение о приостановке продаж автомобилей Škoda Rapid в Беларуси.
 
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