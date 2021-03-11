Власти объяснили решение о приостановке продаж Škoda Rapid в Беларуси

Государственный комитет по стандартизации прокомментировал решение о приостановке продаж автомобилей Škoda Rapid в Беларуси.





«В первую очередь необходимо подчеркнуть, что в Беларуси на постоянной основе осуществляется государственный надзор за соблюдением обязательных требований к реализуемой на рынке продукции, а также соответствием ее характеристик заявленным изготовителем (поставщиком). Эта деятельность направлена на обеспечение защиты рынка от небезопасной и некачественной продукции. Контрольно-надзорные мероприятия осуществляются в отношении различных товаров, в том числе автотранспортных средств», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

В настоящее время контрольно-надзорные мероприятия в отношении ООО «ФелОкт-сервис» (дистрибьютор торговой марки Škoda) осуществляются инспекцией Госстандарта по Минской области и Минску.

«В результате их проведения был установлен ряд несоответствий в отношении модели Škoda Rapid. Так, в предъявленном документе об оценке соответствия (одобрение типа транспортного средства, далее — ОТТС) требованиям обязательного технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) указывалось, что данное транспортное средство испытывалось с системой вспомогательного торможения (BAS). В действительности же автомобиль реализуется без нее. Кроме того, на транспортном средстве были установлены фары дневного света, отличные от указанных в ОТТС. Расхождения выявлены и в сведениях о количестве дверей, экологическом классе, других показателях», — отмечает Госстандарт.

С учетом этого инспекцией Госстандарта по Минской области и Минску «применены в отношении модели Škoda Rapid ограничительные меры до проведения корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий, о чем дистрибьютор торговой марки Škoda и был проинформирован».

Белорусский дилер автомобильного бренда Škoda приостановил продажи модели Rapid по требованию Государственного комитета по стандартизации.