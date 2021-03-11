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Микроавтобус MAN TGE поставили на гусеничный ход

11.03.2021 17:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Гусеничные модули вместо колес — не такая уж и невидаль. На внедорожники и пикапы их ставят все кому не лень. Но чтобы гусеничным сделать микроавтобус? Теперь бывает и такое.

Инициатива переоборудования MAN TGE исходила от дилера MAN в австрийском регионе Тироль. Вполне вероятно, что таким образом решили дополнительно прорекламировать возможности фирмы-производителя гусеничных модулей. Компания TrackSystems базируется там же, в Тироле.

Установка гусеничных движителей занимает не более одного часа: она проводится аналогично замене колес и не требует специализированной мастерской.

Микроавтобус MAN TGE поставили на гусеничный ход

На машине установлена 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Рекомендовано ездить на 1—3-й передачах в пределах 25—50 км/ч. Интересно, что замедление выполняется стандартными дисковыми тормозами.

Микроавтобус MAN TGE поставили на гусеничный ход

Гусеничный MAN TGE тяжелее колесного варианта примерно на 300 кг, при этом габаритная ширина его увеличена до 2,40 м. Существенное ограничение заключается в том, что гусеничному вездеходу запрещено передвигаться по дорогам общего пользования, а вот ползать по склонам альпийских гор с компанией веселых туристов на борту — сколько угодно.

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Гусеничные модули вместо колес — не такая уж и невидаль. На внедорожники и пикапы их ставят все кому не лень. Но чтобы гусеничным сделать микроавтобус? Теперь...
 
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