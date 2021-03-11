Микроавтобус MAN TGE поставили на гусеничный ход

Источник материала: Onliner Гусеничные модули вместо колес — не такая уж и невидаль. На внедорожники и пикапы их ставят все кому не лень. Но чтобы гусеничным сделать микроавтобус? Теперь бывает и такое.

Инициатива переоборудования MAN TGE исходила от дилера MAN в австрийском регионе Тироль. Вполне вероятно, что таким образом решили дополнительно прорекламировать возможности фирмы-производителя гусеничных модулей. Компания TrackSystems базируется там же, в Тироле.

Установка гусеничных движителей занимает не более одного часа: она проводится аналогично замене колес и не требует специализированной мастерской.





На машине установлена 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Рекомендовано ездить на 1—3-й передачах в пределах 25—50 км/ч. Интересно, что замедление выполняется стандартными дисковыми тормозами.





Гусеничный MAN TGE тяжелее колесного варианта примерно на 300 кг, при этом габаритная ширина его увеличена до 2,40 м. Существенное ограничение заключается в том, что гусеничному вездеходу запрещено передвигаться по дорогам общего пользования, а вот ползать по склонам альпийских гор с компанией веселых туристов на борту — сколько угодно.