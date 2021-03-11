В Беларуси на пятницу объявлен оранжевый уровень опасности

Как сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами прогнозируются сильный снег, метель, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер ожидается южный, юго-западный 6-11 метров в секунду, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду, днем местами по востоку до 22 метров в секунду, передает