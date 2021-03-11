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В Беларуси на пятницу объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: Партизан
Из-за сильного ветра в Беларуси на пятницу, 12 марта, объявлен оранжевый уровень опасности.
Как сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами прогнозируются сильный снег, метель, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер ожидается южный, юго-западный 6-11 метров в секунду, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду, днем местами по востоку до 22 метров в секунду, передает
Температура воздуха ночью составит от нуля до -6 градусов, по востоку страны — минус 7-9. Днем будет от минус 2 по востоку до 8 градусов тепла по юго-западу.
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Из-за сильного ветра в Беларуси на пятницу, 12 марта, объявлен оранжевый уровень опасности.
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