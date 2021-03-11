Замминистра финансов: Малый бизнес платит слишком мало налогов





Дмитрий Кийко дал интервью газете « Рэспубліка ». В нем он рассказал, сколько налогов заплатили малый бизнес и ИП в 2020 году: Первый заместитель министра финансовдал интервью газете «». В нем он рассказал, сколько налогов заплатили малый бизнес и ИП в 2020 году:

– По итогам 2020 года доля численности субъектов малого предпринимательства в общей численности субъектов хозяйствования составила 83 процента, а доля налоговых платежей от них в общей сумме поступлений сложилась на уровне 29,1 процента. Аналогичные показатели по категории индивидуальных предпринимателей составили 60,2 и 2,4 процента соответственно.





При этом более 46 тысяч самозанятых граждан уплатили в бюджет 6,8 млн рублей, или менее 0,025 процента в общей сумме поступлений, контролируемых налоговыми органами. Приведенные данные свидетельствуют о достаточно низком участии малого бизнеса в формировании источников финансирования государственных расходов.

Что хотят сделать власти по этому поводу? В Министерстве финансов рассматривают возможность введения четкой градации категорий малого и среднего предпринимательства:

– Для минимизации этой практики будет рассмотрен вариант четкой градации категорий малого и среднего предпринимательства и установления для них простого налогового режима, при котором сумма налоговых изъятий будет соразмерна получаемым доходам.