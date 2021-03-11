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Как много мы еще не знаем: в сеть попала информация о секретном указе Лукашенко о привлечении армии к разгону протестов
Источник материала: Партизан
Как утверждается, секретным указом еще в 2012 году было легализовано привлечение армии для разгона протестов.
Беларуский Народный Трибунал
Также в ответе ссылаются на указ Лукашенко №99-с от 23 февраля 2012 года, который, видимо, легализует привлечение военнослужащих Министерства обороны для разгона мирных граждан.
БНТ утверждает, что это секретный указ, его нет ни на одном правовом портале и его полное содержание пока неизвестно, пишет
Напомним, Конституция запрещает использование армии против населения страны, однако, начиная с 9 августа в подавлении мирных протестов принимали участие не только военнослужащие МВД, но и спецбригады Минобороны.
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Как много мы еще не знаем: в сеть попала информация о секретном указе Лукашенко о привлечении армии к разгону протестов
Как утверждается, секретным указом еще в 2012 году было легализовано привлечение армии для разгона протестов.
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