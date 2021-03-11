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Белорусские обычаи и традиции празднования Масленицы

11.03.2021 17:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

© Sputnik / Максим Богодвид
Оригинальные рецепты блинов на Масленицу
Как и все славянские народы, белорусы широко отмечали Масленицу, хотя праздник мог иметь другие названия и характеризовался своими обычаями.

Обязательными атрибутами на Масленицу были катания на лошадях, качелях и со снежных горок. Всю неделю продолжались праздничные застолья с блинами, в особенности с четверга, когда начиналась "широкая" Масленица. До наших дней дошли такие белорусские масленичные забавы, как "разувание молодой", "подушки трясти" и "перетаскивание колоды".

Завершалась неделя проводами Масленицы со сжиганием чучела, поминовением усопших и прощением друг другу обид. У православных заканчивалась Сырная седмица и начинался Великий пост.

Белорусские масленичные традиции, обряды и приметы на каждый день масленичной недели – в инфографике Sputnik.

 
 
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Масленичная неделя - последняя неделя перед Великом постом, который будет длиться 40 дней. Какие традиции и обряды существуют на Масленицу - читайте в инфографике...
 
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