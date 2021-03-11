Белорусские обычаи и традиции празднования Масленицы

Источник материала: Sputnik Беларусь

Как и все славянские народы, белорусы широко отмечали Масленицу, хотя праздник мог иметь другие названия и характеризовался своими обычаями.

Обязательными атрибутами на Масленицу были катания на лошадях, качелях и со снежных горок. Всю неделю продолжались праздничные застолья с блинами, в особенности с четверга, когда начиналась "широкая" Масленица. До наших дней дошли такие белорусские масленичные забавы, как "разувание молодой", "подушки трясти" и "перетаскивание колоды".

Смотрите инфографику о Масленице на белорусском языке

Завершалась неделя проводами Масленицы со сжиганием чучела, поминовением усопших и прощением друг другу обид. У православных заканчивалась Сырная седмица и начинался Великий пост.

Белорусские масленичные традиции, обряды и приметы на каждый день масленичной недели – в инфографике Sputnik.