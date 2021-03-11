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История с отменой ЧМ по хоккею показала, чего могут добиться разгневанные белорусы

11.03.2021 17:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

История с отменой ЧМ по хоккею показала, чего могут добиться разгневанные белорусы

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  • Telegam-канал «Кукловод и овца»
  • 11.03.2021, 17:01
История с отменой ЧМ по хоккею показала, чего могут добиться разгневанные белорусы
Фото: Наша Нiва

Самолюбие — якорь, который утянет режим на дно.

Поскольку у сестер Груздевых один паспорт на двоих, белорусские пропагандисты решили отправить на Евровидение других идеологически верных товарищей - группу ЗМеста. Данный коллектив работает в уникальном жанре, известном знатокам музыки как «тыц-тыц Азаренок». Чтобы стало понятней, это как если бы ребята, играющие по пятницам в микрорайонной пивнухе, стали исполнять положенные на музыку речи Кочановой.

При всех вопросах к культурной ценности европейского песенного конкурса, нельзя отрицать его невероятной популярности на постсоветском пространстве. Для массового белоруса Евровидение - это главная площадка, на которой можно и других посмотреть, а главное, и себя показать. Поэтому многих так сильно и возмутил выбор группы ЗМеста. Белорусы не хотят, чтобы их страну представляли потертого вида граждане, прославляющие в своих песнях террор по отношению к собственному народу.

История с отменой чемпионата мира по хоккею наглядно продемонстрировала, чего могут добиться разгневанные белорусы, объединенные общей целью. Скорее всего, Европейский Вещательный Совет (организатор конкурса), как и Международная Федерация Хоккея, в итоге сломается под волной общественного возмущения. Благо, что ЗМеста - очень легкая мишень. Как мы знаем, толератность и аполитичность - это обязательное требование к участникам Евровидения. Поэтому группа, прославляющая режим Лукашенко, чья идеология целиком построена на ненависти и нетерпимости, участвовать в конкурсе не может по определению. Осталось донести эти факты до организаторов и спонсоров турнира.

Возникает закономерный вопрос: а почему режимом был выбран заведомо непроходной вариант? Можно же было отправить кого-то нейтрального. Кого-то, кто будет петь о мире, дружбе, жевачке и процветающей стабильной Беларуси. Не могут же быть настолько глупы люди в группировке Лукашенко, чтобы не понимать, что отправить исполнителей пропагандистких частушек во славу никем не признанного диктатора - значит обречь себя на очередной провал. Очевидно же, белорусы в итоге добьются отстранения режимных музыкантов, что, как и отмена чемпионата, будет однозначно воспринято как поражение диктатуры и победа народа.

Сразу ответим на поставленный вопрос: да, они настолько глупы. Мы это видим не только на примере Евровидения, но и по истории с Национальным Олимпийским Комитетом (НОК). Напомним: когда стало очевидно, что из-за репрессий против спортсменов НОК отстранят от международных соревнований, Лукашенко придумал хитрый план. Он покинул пост президента комитета, а вместо себя назначил сына Виктора. Наверное, он полагал, что замена диктатора на сына диктатора и по совместительству генерал-майора убедит МОК в том, что теперь-то белорусский спорт вне политики. И ладно бы только Виктор, но на руководящей должности остался и Басков - член банды, убившей Романа Бондаренко. МОК, конечно, сначала выпал в осадок от такой очевидной наглости, а потом без всяких сомнений забанил и новое руководство НОК.

В истории с НОК и в истории с Евровидением мы видим, как сильно на принятие решений влияет непомерное самолюбие Лукашенко. Ну вот не мог он поступить рационально и назначить президентом НОК какого-нибудь ничем не примечательного функционера. Нет, в этом он видел ущемление собственного достоинства, а потому отдал пост сыну. Так же и с Евровидением: вместо нейтральных исполнителей туда поедут отъявленные пропагандисты, а все потому, что Лукашенко приятно быть публично облизанным на европейской сцене. И это всего лишь пара примеров того, как личные прихоти Лукашенко оказываются важнее рациональных соображений.

С бывшим президентом-то все понятно: за 25 лет абсолютной власти его самомнение раздулось до грандиозных масштабов и требует постоянной подпитки. Непонятно, что про это все думает его окружение, они-то с ним в одной в лодке. И иррациональные решения Лукашенко, продиктованные его самолюбием, - это тот якорь, который в итоге утянет их всех на дно.

Telegam-канал «Кукловод и овца»

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