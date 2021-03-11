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МЗКТ умирает
Источник материала: Хартия'97
МЗКТ умирает
Из передовой «оборонки» предприятие уходит в сборку автобусов МАЗ.
Согласно приказу № 117 от 10.03.2021 Минский завод колесных тягачей будет собирать давальческие машинокомплекты автобусов МАЗ. По информации от читателя Telegram-канала
На протяжении 67-ти лет МЗКТ был передовым заводом по производству качественной и конкурентоспособной военной техники, которая создавалась по сложным индивидуальным техническим заданиям клиентов из порядка 20-ти стран. Но буквально за последние полгода из-за неадекватных действий властей предприятие начало превращаться в сборочное производство МАЗа, который и сам находится в достаточно плачевном состоянии.
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Из передовой «оборонки» предприятие уходит в сборку автобусов МАЗ.
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