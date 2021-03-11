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Рейтинг «Единой России» опустился до минимального значения с 2016 года

11.03.2021 17:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Рейтинг «Единой России» опустился до минимального значения с 2016 года

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  • 11.03.2021, 16:48
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Рейтинг «Единой России» опустился до минимального значения с 2016 года
Фото: Коммерсант

Российская партия власти теряет популярность.

Рейтинг партии «Единая Россия» побил очередной антирекорд и опустился до минимального значения с 2016 года. По результатам опроса, проведенного «Левада-центром» (признан иноагентом), если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, то свой голос за партию власти отдали бы 27% избирателей (от числа всех опрошенных). В августе 2016 года этот показатель находился на уровне 31%, в декабре 2019 года — на уровне 29%, пишет сайт znak.com.

Добавим, рейтинг «Единой России», высчитываемый уже от числа тех избирателей, кто определился с партией, также продолжает снижаться с декабря 2017 года. Если четыре года назад свой голос за ЕР были готовы отдать 47% участников опроса, в августе–ноябре 2020 года — 45%, в ноябре 2020 года — 43%, то в феврале 2021 года — уже 42%. В то время как другие парламентские партии показывают рост.

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Российская партия власти теряет популярность.
 
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