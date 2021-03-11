Сковорода блинов за 120 рублей. Как в минских заведениях отмечают Масленицу?

Источник материала: Tut.by

Прямо сейчас в Минске проходит масленичная неделя. Некоторые столичные заведения не поленились и решили поддержать старую добрую традицию, приготовив специальное блинное меню. Где отведать авторские блины? Собрали более 10 мест, откуда вы точно не уйдете голодными.

Café de Paris



Фото: instagram.com/cafedeparisminsk

Масленицу в Café de Paris отмечают вплоть до 14 марта. До конца недели минчане могут попробовать креп-сюзетт с ванильным мороженым, блинный торт с лососем, подкопченной сметаной и красной икрой, блины с говядиной и сырным муссом, с тартаром из тунца или с крабом, а также панкейки с красной икрой.

Блинный торт с лососем и блинчики с тартаром из тунца можно заказать на дом через сервис доставки Delivio: обе позиции стоят по 18 рублей.

«Ресторан 1»



Фото: instagram.com/restaurant1.minsk

«Ресторан 1», который заработал на месте бывшего Simple, отдает дань уважения давним белорусским традициям и всю неделю готовит для своих гостей особенное блюдо за 14 рублей:

— Масленичные блины, в которые мы для яркости и для придания локальных акцентов добавляем свекольный сок. В качестве основного сочетания мы выбрали форелевую икру и нежный сливочный соус. А для придания весеннего настроения мы решили использовать самый свежий шпинат.

Zavtraki24



Фото: instagram.com/zavtraki24

Заведение на Зыбицкой Zavtraki24 влилось в масленичную неделю двумя новыми позициями в меню: это оладьи с медовым яблоком и сметанным кремом, а также ажурные блины с бананом и ванильным кремом. За каждую просят 8 рублей, навынос дают скидку 20%.

«Кормящий бар»



Фото: instagram.com/feeding.bar

Вчера «Кормящий бар» (бывший «За победой») опубликовал в соцсетях информацию о том, что после долгих выходных заведение готово окунуться в масленичную неделю с домашними блинами. Тут отмечают Масленицу с французским акцентом: предлагают креп-сюзетт с лимонным мороженым (13 рублей) и блинчики с лососем и соусом блю-чиз (21 рубль).

Le Gosse



Фото: instagram.com/legossecafe

В ресторане Le Gosse считают, что мир делится на две части: в одной — блины, в другой — крепы и панкейки. Это заведение относит себя ко второй: на масленичной неделе тут готовят свежеиспеченные фирменные панкейки. В меню — пять горячих блинчиков, карамель и крем шантильи. Цена вопроса — 9 рублей.

«Золотой гребешок»



Фото: instagram.com/zolotoigrebeshok

Для любителей домашних блинчиков на завтрак, обед и ужин в «Золотом гребешке» до 14 марта готовят на выбор оладьи с крабом, сладким кремом тоффи, томленой говяжьей щекой или со сметаной и клубничным кули. Об этом говорится в Instagram заведения.

SFB Minsk



Фото: instagram.com/sfb.minsk

Масленицу отмечают и в рыбном ресторане SFB Minsk, который недавно открылся на месте SeaFoodBar by John Dory. На этой неделе здесь подают блины с копченым лососем, с черной и красной икрой, а еще в глазури из манго с грушей.

«Дэпо» и «Кафе 2»



Фото: instagram.com/cafe2.minsk

В блинных заведениях просто не могли не подготовиться к Масленице. В «Дэпо» на Зыбицкой сейчас подают новый блин с семгой и персиком. «Кафе 2» на Октябрьской, на месте которого раньше работала еще одна точка «Дэпо», тоже приглашает к себе на блины. В соцсетях кафе пишут :

— Наш блінец з тартарам з сёмгі і авакада можа знікнуць хутчэй, чым ты забудзешся пра зімовае адзенне.

Michel Café



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Блинное меню в Michel Café появилось сразу после 8 Марта. В соцсетях кафе писали:

— Начинаем печь для вас несметное количество панкейков. Будет представлено пять начинок. Отложите ваши абонементы в спортзал до лучших времен. Масленица!

«Друзья»



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Масленицу отмечают и в ресторане-пивоварне «Друзья». На сайте заведения есть подробное тематическое меню. Вот некоторые позиции и цены: блины с семгой и форелью шеф-посола — 22 рубля, запеченные блины с олениной и утиным паштетом — 12 рублей, мачанка с блинами на компанию — 120 рублей, большая сковорода блинов с мясом, рыбой и икрой на компанию — 120 рублей.

«Шишка»



Фото: instagram.com/shishka.minsk

В лаунж-кафе «Шишка» намекают , что у них на масленичной неделе с 9 по 14 марта нет никаких гастрономических запретов. Предлагают катомку с курицей и грибами, крепе с рукколой и морепродуктами, крепе с рукколой, красной икрой и копченой сметаной, а также сладкие ванильно-малиновые блины с карамелизированными яблоками.

«Лідо»



Фото: instagram.com/restaurant_lido

В ресторанах сети «Лидо» на этой неделе тоже гастрономический праздник: гостей зовут на «блины с самыми впечатляющими и разнообразными начинками». В ассортименте — блины с икрой, птицей, картофелем и грибами, ветчиной и сыром. Есть и мачанка со свиной колбасой, а еще сладкие блины с начинкой из яблок и клюквы, а также с вишней.

Блины тут стоят от двух до шести рублей, оладьи — 2,5 рубля, мачанка — 3,3 рубля.

«Заслонаў»



Фото: instagram.com/zaslonauby

Если не поленитесь выехать за город, поезжайте в ресторан «Заслонаў» в Ждановичах. Специально к Масленице тут подготовили блинное предложение в четырех вариациях. На дегустацию зовут до 14 марта.

Вот из чего выбирать: есть блины с семгой гравлакс со сливочным соусом и икрой за 15 рублей, гречневые оладьи с яйцом пашот, обжаренным беконом и сливочным крем-чизом за 15 рублей, свекольные блины с грибами и шпинатом за 12 рублей и креп-сюзетт в апельсиновом соке с коньяком за 11 рублей.