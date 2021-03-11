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Сковорода блинов за 120 рублей. Как в минских заведениях отмечают Масленицу?
Источник материала: Tut.by
Прямо сейчас в Минске проходит масленичная неделя. Некоторые столичные заведения не поленились и решили поддержать старую добрую традицию, приготовив специальное блинное меню. Где отведать авторские блины? Собрали более 10 мест, откуда вы точно не уйдете голодными.
Café de Paris
Масленицу в Café de Paris
Блинный торт с лососем и блинчики с тартаром из тунца можно
«Ресторан 1»
«Ресторан 1», который заработал на месте бывшего Simple,
— Масленичные блины, в которые мы для яркости и для придания локальных акцентов добавляем свекольный сок. В качестве основного сочетания мы выбрали форелевую икру и нежный сливочный соус. А для придания весеннего настроения мы решили использовать самый свежий шпинат.
Zavtraki24
Заведение на Зыбицкой Zavtraki24
«Кормящий бар»
Вчера «Кормящий бар» (бывший «За победой»)
Le Gosse
В ресторане Le Gosse считают, что мир делится на две части: в одной — блины, в другой — крепы и панкейки. Это заведение относит себя ко второй: на масленичной неделе тут
«Золотой гребешок»
Для любителей домашних блинчиков на завтрак, обед и ужин в «Золотом гребешке» до 14 марта готовят на выбор оладьи с крабом, сладким кремом тоффи, томленой говяжьей щекой или со сметаной и клубничным кули. Об этом
SFB Minsk
Масленицу
«Дэпо» и «Кафе 2»
В блинных заведениях просто не могли не подготовиться к Масленице. В «Дэпо» на Зыбицкой сейчас
— Наш блінец з тартарам з сёмгі і авакада можа знікнуць хутчэй, чым ты забудзешся пра зімовае адзенне.
Michel Café
Блинное меню в Michel Café
— Начинаем печь для вас несметное количество панкейков. Будет представлено пять начинок. Отложите ваши абонементы в спортзал до лучших времен. Масленица!
«Друзья»
Масленицу отмечают и в ресторане-пивоварне «Друзья». На сайте заведения
«Шишка»
В лаунж-кафе «Шишка»
«Лідо»
В ресторанах сети «Лидо» на этой неделе тоже гастрономический праздник: гостей
Блины тут стоят от двух до шести рублей, оладьи — 2,5 рубля, мачанка — 3,3 рубля.
«Заслонаў»
Если не поленитесь выехать за город, поезжайте в ресторан «Заслонаў» в Ждановичах. Специально к Масленице тут подготовили блинное предложение в четырех вариациях. На дегустацию зовут до 14 марта.
Вот из чего выбирать: есть блины с семгой гравлакс со сливочным соусом и икрой за 15 рублей, гречневые оладьи с яйцом пашот, обжаренным беконом и сливочным крем-чизом за 15 рублей, свекольные блины с грибами и шпинатом за 12 рублей и креп-сюзетт в апельсиновом соке с коньяком за 11 рублей.
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Прямо сейчас в Минске проходит масленичная неделя. Некоторые столичные заведения не поленились и решили поддержать старую добрую традицию, приготовив...
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