В галерее Савицкого проходит выставка «Женский образ в фарфоре». Входной билет - всего 3 рубля

Источник материала: Tut.by

В Художественной галерее Михаила Савицкого открылась выставка «Женский образ в фарфоре» из коллекции Виктора Суворова, которую он собирает больше 15 лет. В экспозиции можно увидеть около 150 предметов из фарфора, которые представляют самых разных женщин. Стоимость входного билета — 3 рубля.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: giftcuties.com

Выставка объединила рижский, украинский фарфор, изделия Ленинградского фарфорового завода, а также немецких и белорусских производителей. Все они выпущены в период с 1930-х годов и по настоящее время.

Беларусь тоже славилась фарфоровыми заводами — Минским и Добрушским. В 2009 году столичное фарфоро-фаянсовое предприятие прекратило работу, такая же судьба постигла и многочисленных производителей бывшего Советского Союза. Так что коллекция Виктора Суворова — это еще и своего рода ностальгический узор на предметах уже не существующих фарфоровых фабрик. На выставке вы увидите фарфоровых женщин-матерей, женщин в спорте, в искусстве, в сельском хозяйстве и промышленности — это классические сюжеты статуэток советского времени.

В коллекции много сказочных персонажей: Золушка, хозяйка Медной горы, Снегурочка, Красная Шапочка, герои литературных произведений — Коробочка из «Мертвых душ» Гоголя. А еще будут женщина-кошка, женщина-акула, женщина-змея, а также предметы интересных форм: редкие штофы с изображением женщин, девушка-чашка, хоровод девушек в национальных костюмах пятнадцати советских республик.

Выставка «Женский образ в фарфоре» Когда: с 5 марта до 9 мая со среды по воскресенье с 11.00 до 19.00 (понедельник, вторник — выходной)

Где: пл. Свободы, 15

Сколько: 3 рубля — для взрослых, 2,5 рубля — для студентов, пенсионеров, 2 рубля — для школьников