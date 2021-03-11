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В галерее Савицкого проходит выставка «Женский образ в фарфоре». Входной билет - всего 3 рубля
Источник материала: Tut.by
В Художественной галерее Михаила Савицкого открылась
Выставка объединила рижский, украинский фарфор, изделия Ленинградского фарфорового завода, а также немецких и белорусских производителей. Все они выпущены в период с 1930-х годов и по настоящее время.
Беларусь тоже славилась фарфоровыми заводами — Минским и Добрушским. В 2009 году столичное фарфоро-фаянсовое предприятие прекратило работу, такая же судьба постигла и многочисленных производителей бывшего Советского Союза. Так что коллекция Виктора Суворова — это еще и своего рода ностальгический узор на предметах уже не существующих фарфоровых фабрик. На выставке вы увидите фарфоровых женщин-матерей, женщин в спорте, в искусстве, в сельском хозяйстве и промышленности — это классические сюжеты статуэток советского времени.
В коллекции много сказочных персонажей: Золушка, хозяйка Медной горы, Снегурочка, Красная Шапочка, герои литературных произведений — Коробочка из «Мертвых душ» Гоголя. А еще будут женщина-кошка, женщина-акула, женщина-змея, а также предметы интересных форм: редкие штофы с изображением женщин, девушка-чашка, хоровод девушек в национальных костюмах пятнадцати советских республик.
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В Художественной галерее Михаила Савицкого открылась выставка «Женский образ в фарфоре» из коллекции Виктора Суворова, которую он собирает больше 15 лет. В...
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