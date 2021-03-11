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Политзаключенный Сергей Петрухин порезал вены из-за условий содержания в камере

11.03.2021 17:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Политзаключенный блогер Сергей Петрухин, находящийся в тюрьме № 4 Могилева, порезал себе вены. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов со ссылкой на руководителя могилевской областной структуры Объединенной гражданской партии Владимира Шанцева, который присутствует на суде над Петрухиным.

Политзаключенный Сергей Петрухин порезал вены из-за условий содержания в камере

Отмечается, что после случившегося блогер был помещен в карцер. Там он находится с 27 февраля и пробудет до 17 марта.

«Причина в ужасной антисанитарии в камере, куда его перевели, и невозможность нахождения с присутствующим там контингентом. Сейчас состояние его удовлетворительное, на встречу с адвокатом в тюрьме он сегодня приходил», — говорится в сообщении БАЖ.

Дело в отношении блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова 11 февраля начал рассматривать суд Октябрьского района Могилева.

Кабанов и Петрухин авторы youtube-канала «Народный репортер». До задержания в середине июня 2020 года освещали борьбу жителей Бреста против строительства аккумуляторного завода и другие актуальные социальные темы.

Блогеров обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в оскорблении представителя власти в связи с исполнением служебных обязанностей. Кроме того, Петрухина судят за оскорбление судьи. Им грозит до трех лет тюрьмы.

Обоих белорусские правозащитники признали политзаключенными. Их уголовное преследование связывают с «делом Тихановского».

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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Политзаключенный блогер Сергей Петрухин, находящийся в тюрьме № 4 Могилева, порезал себе вены.
 
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