Латушко поставил посла РФ Мезенцева на место

Глава Народного антикризисного управления, член президиума Координационного совета Павел Латушко достаточно жестко ответил на выпады посла РФ в Беларуси Дмитрия Мезенцева.





Кроме всего прочего, российский дипломат в интервью РБК назвал причину отказа от общения с представителями КС, который сравнил с «обществом любителей книги, филателистов, нумизматов, болельщиками того или иного клуба».

«Сожалею, что посол не видит необходимости общаться с людьми с другой точкой зрения, — сказал политик «Белсату». — Жаль, что внешнеполитическое ведомство так и не высказало оценку по фактам убийств мирных демонстрантов, по фактам тысяч случаев насилия, а также о задержаниях десятков тысяч протестующих».

На сравнение КС с обществом книголюбов он посоветовал послу перечитать роман Федора Достоевского «Преступление и наказание»: «Преступление уже случилось на территории Беларуси, а наказание еще не наступило, но определенно наступит».

Реагируя на сравнение с клубом фанатов, Латушко заявил: «Пусть мы болельщики, но мы болеем за белорусский народ».

Политик напомнил, что Координационный совет получил поддержку более полумиллиона белорусов на платформе «Голос», поэтому КС, «безусловно, может говорить от лица общества. А вот Лукашенко, который своей рукой нарисовал себе 80%, не может».