В Минске прошла презентация нового Renault Duster

Источник материала: Onliner

Сегодня важный день у белорусских поклонников Renault: в Минске состоялась официальная презентация Duster второго поколения. Трудно вспомнить более ожидаемую новинку Renault в наших краях. Мы уже публиковали снимки первого прибывшего в страну Duster II, а сегодня подготовили для вас более подробный отчет с презентации.





В комментариях к предыдущим новостям про новый Duster многие спрашивали: а чем собственно он отличается от предшественника? Действительно, экстерьер выполнен в том же стиле, что и у первого поколения. Однако все без исключения кузовные детали у новинки уникальны. У машины стала выше оконная линия, изменился угол наклона лобового стекла, появились новые 17-дюймовые колесные диски.

















В списке доступных цветов кузова появились серо-коричневый металлик Tenakuru и оранжевый металлик Orange Atacama. На капоте исчезли форсунки омывателя. Появилась абсолютно новая решетка радиатора. Сзади серьезно пересмотрена форма фонарей: они теперь напоминают Jeep Renegade.





Салон новому «Дастеру» во многом достался от «Арканы». Впрочем, будет правильнее сказать, Arkana в свое время получила интерьер в стиле европейского Dacia Duster, который продается в ЕС уже несколько лет. Здесь от предшественника не осталось и следа. В зависимости от комплектации в Duster может быть до 5 разъемов USB, до 6 подушек безопасности, система кругового обзора, подогрев двух рядов кресел и руля, задний парктроник, 8-дюймовый экран мультимедийной системы и мн. др.

















Renault Duster будет доступен в Беларуси аж с пятью разными двигателями на выбор. Базовым станет 1,6-литровый «атмосферник» на 114 л. с. Он идет с 5-МКП и передним приводом. Второй мотор — это 117-сильная версия 1,6-литровой «четверки». Здесь уже появляется еще одна передача и подключаемая задняя ось.





Сохранился в линейке и популярный 143-сильный 2-литровый мотор без турбины. Он будет доступен с 6-МКП и полным приводом. Сопоставимый по отдаче 1,3-литровый турбомотор (150 л. с.) идет в связке либо с МКП (6 ступеней), либо с вариатором X-Tronic. Турбо-Duster будет только с приводом на обе оси. Сохранился в линейке и 1,5-литровый турбодизель, являющийся уникальным предложением в бюджетном классе. Этот мотор (109 л. с.), как и прежде, будет доступен только с «механикой» (6 ступеней) и полным приводом. Владельцы предыдущего Duster уверяют, что расход топлива у дизельного варианта сократился почти на литр.





Для машины доступен ассистент спуска с горы, позволяющий аккуратно ехать по склону, не опасаясь блокировки колес (тормоз жать не нужно). Есть и система помощи при старте в гору. Hill Start Assist стал дополнением системы стабилизации.





















К сожалению, белорусские цены на бюджетный вседорожник пока не назвали. Обещают опубликовать прайс в ближайшие дни.