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В минской квартире умерли мужчина и женщина. Возможная причина — отравление угарным газом
Источник материала: Onliner
В обстоятельствах смерти двух человек предстоит разобраться следователям Фрунзенского районного отдела СК. Как сообщил Следственный комитет в своем телеграм-канале, днем 10 марта в квартире жилого дома, расположенного на проспекте Пушкина, были обнаружены тела 64-летнего хозяина квартиры и гостившей у него женщины.
— Следователями с участием сотрудников МЧС, милиции и специалистов ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты различные объекты. Кроме этого, опрошены родственники и соседи. Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Следствием отрабатываются различные версии, в том числе отравление угарным газом, — уточнили в ведомстве.
Напомним, что в Беларуси было несколько громких дел, связанных с отравлением угарным газом. В 2016-м в Борисове уснули и
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В обстоятельствах смерти двух человек предстоит разобраться следователям Фрунзенского районного отдела СК. Как сообщил Следственный комитет в своем...
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