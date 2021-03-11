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В минской квартире умерли мужчина и женщина. Возможная причина — отравление угарным газом

11.03.2021 17:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В обстоятельствах смерти двух человек предстоит разобраться следователям Фрунзенского районного отдела СК. Как сообщил Следственный комитет в своем телеграм-канале, днем 10 марта в квартире жилого дома, расположенного на проспекте Пушкина, были обнаружены тела 64-летнего хозяина квартиры и гостившей у него женщины.

— Следователями с участием сотрудников МЧС, милиции и специалистов ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты различные объекты. Кроме этого, опрошены родственники и соседи. Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Следствием отрабатываются различные версии, в том числе отравление угарным газом, — уточнили в ведомстве.

Напомним, что в Беларуси было несколько громких дел, связанных с отравлением угарным газом. В 2016-м в Борисове уснули и не проснулись сразу шесть жителей пятиэтажки, все квартиры которой были оборудованы газовыми колонками. При этом жители дома не раз обращались к коммунальщикам и газовщикам с жалобами на специфический запах. Следующее ЧП произошло через год в Минске: на улице Щорса, где старые дома также были на тот момент оборудованы газовыми колонками, угарным газом отравился годовалый ребенок и молодая женщина.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В обстоятельствах смерти двух человек предстоит разобраться следователям Фрунзенского районного отдела СК. Как сообщил Следственный комитет в своем...
 
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