Выпуском машины Apple может заняться производитель iPhone

Источник материала: Onliner

Компания Apple, вероятно, рассматривает возможность выпуска собственного автомобиля с помощью контрактных и знакомых ей производителей. Переговоры с KIA и Hyundai, судя по всему, зашли в тупик — стороны не смогли договориться об уровне участия, да и автопроизводители вряд ли с восторгом будут помогать рождению конкурента.

По данным Bloomberg, Apple может использовать стандартную для нее стратегию: проектирование автомобиля возьмут на себя инженеры компании, затем будет создана цепочка поставок комплектующих, а выпуском якобы займется Foxconn или другой контрактный производитель — Magna International.

Foxconn, напомним, занимается потребительской электроникой Apple, а Magna ранее уже работала над чем-то, именуемым Apple Car (об этом сообщалось в 2016 году).

Ранее Foxconn уже прощупывала почву в автомобилестроении и инвестировала в китайскую компанию Byron, которая занимается электротранспортом, а также сотрудничает с Fisker.