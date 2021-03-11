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Выпуском машины Apple может заняться производитель iPhone

11.03.2021 17:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Apple, вероятно, рассматривает возможность выпуска собственного автомобиля с помощью контрактных и знакомых ей производителей. Переговоры с KIA и Hyundai, судя по всему, зашли в тупик — стороны не смогли договориться об уровне участия, да и автопроизводители вряд ли с восторгом будут помогать рождению конкурента.

По данным Bloomberg, Apple может использовать стандартную для нее стратегию: проектирование автомобиля возьмут на себя инженеры компании, затем будет создана цепочка поставок комплектующих, а выпуском якобы займется Foxconn или другой контрактный производитель — Magna International.

Foxconn, напомним, занимается потребительской электроникой Apple, а Magna ранее уже работала над чем-то, именуемым Apple Car (об этом сообщалось в 2016 году).

Ранее Foxconn уже прощупывала почву в автомобилестроении и инвестировала в китайскую компанию Byron, которая занимается электротранспортом, а также сотрудничает с Fisker.

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Компания Apple, вероятно, рассматривает возможность выпуска собственного автомобиля с помощью контрактных и знакомых ей производителей. Переговоры с KIA и Hyundai, судя...
 
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