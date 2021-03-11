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Выпуском машины Apple может заняться производитель iPhone
Источник материала: Onliner
Компания Apple, вероятно, рассматривает возможность выпуска собственного автомобиля с помощью контрактных и знакомых ей производителей. Переговоры с KIA и Hyundai, судя по всему, зашли в тупик — стороны не смогли договориться об уровне участия, да и автопроизводители вряд ли с восторгом будут помогать рождению конкурента.
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Foxconn, напомним, занимается потребительской электроникой Apple, а Magna ранее уже работала над чем-то, именуемым Apple Car (об этом сообщалось в 2016 году).
Ранее Foxconn уже прощупывала почву в автомобилестроении и инвестировала в китайскую компанию Byron, которая занимается электротранспортом, а также сотрудничает с Fisker.
10.2" IPS (2160x1620), iPadOS, Apple A12 Bionic, флэш-память 32 ГБ, цвет темно-серый
11" IPS (2388x1668), iPadOS, Apple A12Z Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, цвет серый
10.9" IPS (2360x1640), iPadOS, Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, цвет голубой
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Компания Apple, вероятно, рассматривает возможность выпуска собственного автомобиля с помощью контрактных и знакомых ей производителей. Переговоры с KIA и Hyundai, судя...
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