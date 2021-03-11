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Читатель подозревает банк в открытии вклада «для своих»: в мобильном приложении депозит появился на очень выгодных условиях, но вскоре исчез

11.03.2021 17:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

9 марта клиент «Белгазпромбанка» открыл приложение и увидел отзывный депозит «Выгодный» на 3 месяца под 25% годовых. Стал оформлять, даже познакомился с договором, но не успел закончить, как депозит пропал. Вместо него появились более реальные 11%. Теперь читатель уверен, что стал свидетелем аферы «для своих».

— Банк буквально на несколько часов втайне разместил для оформления 2 вклада в белорусских рублях под ставку 25% для определенного круга клиентов, — предполагает читатель. — Безотзывный вклад в белорусских рублях «Марафон» на 13 месяцев под ставку 25% и отзывный «Выгодный» на 3 месяца по той же ставке.




Данные онлайн-вклады просуществовали буквально несколько часов. Информация по ним нигде не публиковалась. То есть оформить их мог только тот, у кого был инсайд со стороны банка либо случайный свидетель.

К сожалению, я поздно заметил эти вклады. Начал процесс оформления в 11:59 примерно, но пока изучал условия размещения, банк убрал эти онлайн-вклады из списка (в 12:10 примерно) и весь процесс оформления закончился ошибкой.



Читатель также утверждает, что из «закрытого источника» знает об успешных открытиях данного вклада на протяжении того времени, которое вклад был доступен.

Вся эта история напомнила обвинения в адрес банка со стороны Александра Лукашенко в июне прошлого года, на следующий день после задержания Виктора Бабарико: «В „Газпромбанке“ дошли до того, что на полдня или на день (мы сейчас проверяем эту информацию) изменили курс, чтобы работники банка смогли поменять деньги на доллары по меньшему курсу, и к вечеру подняли курс обратно».

Комментарий «Белгазпромбанка»:

— В результате кратковременного технического сбоя в настройках ДБО банка 9 марта 2021 года при оформлении срочных депозитов некорректно отображалась информация о процентной ставке по некоторым видам вкладов. Банком были приняты необходимые меры по урегулированию ситуации, причина технической ошибки оперативно устранена. Приносим извинения за возникшие в связи с этим неудобства

— Были ли успевшие открыть депозит за это время?

— Нет.

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9 марта клиент «Белгазпромбанка» открыл приложение и увидел отзывный депозит «Выгодный» на 3 месяца под 25% годовых. Стал оформлять, даже познакомился с договором,...
 
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