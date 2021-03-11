Кто подстрелит голубя: начинается сезон охоты на дичь по новым правилам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Добычу сизых голубей разрешили в Беларуси во время весенней охоты на пернатую дичь. Данная норма содержится в новых Правилах охоты и ведения охотничьего хозяйства Беларуси, которые вступили в силу с начала этого года.

Подготовка, обсуждение нового документа шло почти два года. Среди основных новаций, которые коснулись сроков разрешения на хранения оружия, увеличения сроков охоты на некоторых виды животных, появилась и весенняя охота на голубя.

"Действительно, согласно новым Правилам, разрешили добычу голубя сизокрылого во время весенней охоты на пернатую дичь. При разработке этой нормы учитывалась необходимость регулирования численности этого вида", - рассказал Sputnik охотник с многолетним стажем.

По его словам, речь именно о регулировании численности сизокрылого голубя, который, как известно, является переносчиком различных инфекционных заболеваний.

Собеседник агентства отметил, что в среду опытных охотников данное нововведение вызвало "по меньшей мере, улыбку". "Мне оно показалось странным. Какой опытный охотник, начнет стрелять по голубям во время охоты на гуся или селезня", - сказал и добавил, что "это очень осторожные птицы и спугнуть их может любой шорох, а не то что выстрел".

Охотник также рассказал, что охота на голубей в Беларуси разрешена уже почти 20 лет, в основном охотятся на вяхиря. "Есть достаточное число охотников, которые добывают вяхиря, мясо которого мягкое, белое и достаточно сочное при приготовлении", - пояснил собеседник агентства.

Согласно утвержденным правилам, весенняя охота по перу начинается со второй субботы марта. Разрешается ружейная охота на пролетных гусей, селезней. Охота разрешается в светлое время суток, кроме периода с 12 до 18 часов. Для розыска и подачи добытой дичи можно использовать охотничьих собак – терьеров, такс, легавых, спаниелей, ретриверов, водных собак.

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