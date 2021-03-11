ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«В каком-то чате кто-то оскорбил президента». Один из задержанных в Новой Боровой рассказал, что это было

11.03.2021 18:19 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«В каком-то чате кто-то оскорбил президента». Один из задержанных в Новой Боровой рассказал, что это было
Кадр из видео
Вечером 10 марта в Новой Боровой проходили задержания. Один из тех, у кого побывали силовики, рассказал «Нашей Ниве», чего они от него хотели.

Ольгерд Голуб в тот день еще и отмечал свой день рождения.

«Я собирался с друзьями ехать в ресторан. Но у моего же подъезда мяне встретил бусик. Задержали, подождали следователя с понятыми, провели в моей квартире обыск. Забрали технику: два ноутбука, два планшета, два телефона. Сказали, что в каком-то чате кто-то оскорбил президента. В каком чате, что за оскорбление — не знаю.

Я участник чата нашего дома, но не администрирую никаких чатов района, — говорит Ольгерд Голуб. — Все было почти по протоколу: почти, потому что на руки так и не дали бумагу, что был обыск, что меня задерживали, в каком я статусе. Соответственно, подозреваемый я или свидетель — не знаю».


По словам Ольгерда, после обыска его доставили в Боровлянское отделение. Там с ним провели профилактическую беседу о недопустимости участия в несанкционированных акциях — и отпустили.

«Сказали через три дня приходить на Первомайскую, 7 (там находится управление СК по Минску. — «НН»). Может, отдадут мне телефон, а может, и закроют меня — кто его знает. Проконсультируюсь с адвокатом. Что еще он посоветует? Ведь никаких бумаг мне не дали», — говорит Ольгерд.


О судьбе остальных, кого также задерживали в Новой Боровой 10 марта, мужчина ничего не знает.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О судьбе остальных, кого также задерживали в Новой Боровой 10 марта, мужчина ничего не знает.
 
Новости дня
Новости разные
 
Па справе аб «гераізацыі ваенных злачынцаў» затрымалі сузаснавальніка «Польскай школы» ў Барасьці
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by