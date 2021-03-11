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«Я собирался с друзьями ехать в ресторан. Но у моего же подъезда мяне встретил бусик. Задержали, подождали следователя с понятыми, провели в моей квартире обыск. Забрали технику: два ноутбука, два планшета, два телефона. Сказали, что в каком-то чате кто-то оскорбил президента. В каком чате, что за оскорбление — не знаю.



Я участник чата нашего дома, но не администрирую никаких чатов района, — говорит Ольгерд Голуб. — Все было почти по протоколу: почти, потому что на руки так и не дали бумагу, что был обыск, что меня задерживали, в каком я статусе. Соответственно, подозреваемый я или свидетель — не знаю».

«Сказали через три дня приходить на Первомайскую, 7 (там находится управление СК по Минску . — «НН»). Может, отдадут мне телефон, а может, и закроют меня — кто его знает. Проконсультируюсь с адвокатом. Что еще он посоветует? Ведь никаких бумаг мне не дали», — говорит Ольгерд.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «В каком-то чате кто-то оскорбил президента». Один из задержанных в Новой Боровой рассказал, что это было О судьбе остальных, кого также задерживали в Новой Боровой 10 марта, мужчина ничего не знает.

в тот день еще и отмечал свой день рождения.По словам Ольгерда, после обыска его доставили в Боровлянское отделение. Там с ним провели профилактическую беседу о недопустимости участия в несанкционированных акциях — и отпустили.О судьбе остальных, кого также задерживали в Новой Боровой 10 марта, мужчина ничего не знает.