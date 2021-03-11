Источник материала: UDF



Контрабанда / gov.pl

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поляки снова задержали контрабанду сигарет из Беларуси на миллионы долларов 45-летний водитель-белорус задержан на три месяца.

Во время осмотра грузовика на погранпереходе «Кузница» польские таможенники и пограничники нашли 650 тысяч пачек сигарет белорусского производства. Их стоимость оценили на сумму почти в 2,5 млн долларов.45-летний водитель-белорус задержан на три месяца, ему грозит длительное тюремное заключение.Как сообщало, в феврале также в «Кузнице» поляки задержали рекордную партию контрабандных сигарет из Беларуси — на 7,5 млн долларов.