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Поляки снова задержали контрабанду сигарет из Беларуси на миллионы долларов
Источник материала: UDF
Контрабанда / gov.pl
Во время осмотра грузовика на погранпереходе «Кузница» польские таможенники и пограничники нашли 650 тысяч пачек сигарет белорусского производства. Их стоимость оценили на сумму почти в 2,5 млн долларов.
45-летний водитель-белорус задержан на три месяца, ему грозит длительное тюремное заключение.
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45-летний водитель-белорус задержан на три месяца.
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