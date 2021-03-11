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Поляки снова задержали контрабанду сигарет из Беларуси на миллионы долларов

11.03.2021 18:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Поляки снова задержали контрабанду сигарет из Беларуси на миллионы долларов
Контрабанда / gov.pl
Как сообщает gov.pl, контрабанду везли в фуре под видом груза гвоздей.

Во время осмотра грузовика на погранпереходе «Кузница» польские таможенники и пограничники нашли 650 тысяч пачек сигарет белорусского производства. Их стоимость оценили на сумму почти в 2,5 млн долларов.

45-летний водитель-белорус задержан на три месяца, ему грозит длительное тюремное заключение.

Как сообщало Еврорадио, в феврале также в «Кузнице» поляки задержали рекордную партию контрабандных сигарет из Беларуси — на 7,5 млн долларов.

 
 
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