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Европейский вещательный союз: песня «Я научу тебя» в нынешнем виде не может представлять Беларусь на «Евровидении»
Источник материала: Onliner
Сегодня Европейский вещательный союз
«В рамках обычной процедуры для всех песен, представленных для участия в конкурсе песни „Евровидение“, ЕВС тщательно изучил белорусскую песню „Я научу тебя“, чтобы убедиться, что она соответствует требованиям правил конкурса. Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса. Кроме того, недавняя реакция на предложенный вход рискует подорвать репутацию ЕВC», — говорится в заявлении.
В тексте сообщения отмечается, что Белтелерадиокомпания должна привести песню в соответствие с правилами вещательного союза или ее сменить. В случае, если БТ не выполнит условия, наша страна может быть дисквалифицирована.
Ролик с песней также исчез с официального YouTube-канала конкурса.
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Европейский вещательный союз: песня «Я научу тебя» в нынешнем виде не может представлять Беларусь на «Евровидении»
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