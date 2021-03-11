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Европейский вещательный союз: песня «Я научу тебя» в нынешнем виде не может представлять Беларусь на «Евровидении»

11.03.2021 18:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Европейский вещательный союз сообщил Белтелерадиокомпании, что песня «Я научу тебя», которую исполняет группа «Галасы ЗМеста», не может представлять Беларусь на «Евровидении» в том виде, в котором она существует сейчас.

«В рамках обычной процедуры для всех песен, представленных для участия в конкурсе песни „Евровидение“, ЕВС тщательно изучил белорусскую песню „Я научу тебя“, чтобы убедиться, что она соответствует требованиям правил конкурса. Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса. Кроме того, недавняя реакция на предложенный вход рискует подорвать репутацию ЕВC», — говорится в заявлении.

В тексте сообщения отмечается, что Белтелерадиокомпания должна привести песню в соответствие с правилами вещательного союза или ее сменить. В случае, если БТ не выполнит условия, наша страна может быть дисквалифицирована.

Европейский вещательный союз: песня «Я научу тебя» в нынешнем виде не может представлять Беларусь на «Евровидении»

Ролик с песней также исчез с официального YouTube-канала конкурса.

 
 
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Сегодня Европейский вещательный союз сообщил Белтелерадиокомпании, что песня «Я научу тебя», которую исполняет группа «Галасы ЗМеста», не может представлять...
 
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