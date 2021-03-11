ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«С чемпионатом мира по хоккею это не связано». Крупная оптовая компания перестала поставлять продукцию Nivea

11.03.2021 18:27 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вчера вечером Беларусь снова вспомнила о чемпионате мира по хоккею 2021 года. На сайте дилера Škoda в Беларуси появилось сообщение о приостановке продаж автомобилей самой популярной модели — Rapid. Такая мера будет действовать с 11 марта и связана с предписанием Госстандарта. Многие связали приостановку продаж Rapid с тем, что Skoda отказалась спонсировать ЧМ по хоккею, если он пройдет в Беларуси. А сегодня стало известно о еще одном совпадении: оказалось, что оптовая компания «Мостра-Групп» больше не продает товары бренда Nivea.

Напомним, в январе бренд также отказался спонсировать ЧМ по хоккею, если он пройдет в Минске. Сегодня издание Office life сообщило, что «Мостра-групп» прекратила сотрудничество с Nivea около двух месяцев назад, то есть в январе. Но в «Мостра-групп» заверили, что прекращение работы с этим брендом не связано с ЧМ-2021.

«С чемпионатом мира по хоккею это не связано». Крупная оптовая компания перестала поставлять продукцию Nivea

— Мы не продаем продукты Nivea с прошлого года — решение было принято в середине 2020-го, — сообщили в «Мостра-групп» журналисту Onliner. — Тогда компания Beiersdorf решила перейти на прямые поставки продуктов бренда в Беларусь.

С чем связано такое решение, в компании не пояснили, но добавили, что прекращение работы никак не связано с чемпионатом мира по хоккею 2021 года.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера вечером Беларусь снова вспомнила о чемпионате мира по хоккею 2021 года. На сайте дилера Škoda в Беларуси появилось
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто подстрелит голубя: начинается сезон охоты на дичь по новым правилам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by