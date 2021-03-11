|
«С чемпионатом мира по хоккею это не связано». Крупная оптовая компания перестала поставлять продукцию Nivea
Источник материала: Onliner
Вчера вечером Беларусь снова вспомнила о чемпионате мира по хоккею 2021 года. На сайте дилера Škoda в Беларуси появилось
Напомним, в январе бренд также отказался спонсировать ЧМ по хоккею, если он пройдет в Минске. Сегодня издание Office life
— Мы не продаем продукты Nivea с прошлого года — решение было принято в середине 2020-го, — сообщили в «Мостра-групп» журналисту Onliner. — Тогда компания Beiersdorf решила перейти на прямые поставки продуктов бренда в Беларусь.
С чем связано такое решение, в компании не пояснили, но добавили, что прекращение работы никак не связано с чемпионатом мира по хоккею 2021 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«С чемпионатом мира по хоккею это не связано». Крупная оптовая компания перестала поставлять продукцию Nivea
Вчера вечером Беларусь снова вспомнила о чемпионате мира по хоккею 2021 года. На сайте дилера Škoda в Беларуси появилось
|
Свежие газеты
Архив (Разное)