«С чемпионатом мира по хоккею это не связано». Крупная оптовая компания перестала поставлять продукцию Nivea

Источник материала: Onliner

Вчера вечером Беларусь снова вспомнила о чемпионате мира по хоккею 2021 года. На сайте дилера Škoda в Беларуси появилось сообщение о приостановке продаж автомобилей самой популярной модели — Rapid. Такая мера будет действовать с 11 марта и связана с предписанием Госстандарта. Многие связали приостановку продаж Rapid с тем, что Skoda отказалась спонсировать ЧМ по хоккею, если он пройдет в Беларуси. А сегодня стало известно о еще одном совпадении: оказалось, что оптовая компания «Мостра-Групп» больше не продает товары бренда Nivea.

Напомним, в январе бренд также отказался спонсировать ЧМ по хоккею, если он пройдет в Минске. Сегодня издание Office life сообщило , что «Мостра-групп» прекратила сотрудничество с Nivea около двух месяцев назад, то есть в январе. Но в «Мостра-групп» заверили, что прекращение работы с этим брендом не связано с ЧМ-2021.





— Мы не продаем продукты Nivea с прошлого года — решение было принято в середине 2020-го, — сообщили в «Мостра-групп» журналисту Onliner. — Тогда компания Beiersdorf решила перейти на прямые поставки продуктов бренда в Беларусь.

С чем связано такое решение, в компании не пояснили, но добавили, что прекращение работы никак не связано с чемпионатом мира по хоккею 2021 года.