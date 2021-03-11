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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 279 человек

11.03.2021 18:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 279 человек, следует из заявления белорусских правозащитных организаций.

В частности, сегодня, 11 марта, правозащитники признали политзаключенными Александра Кулаго и Владимира Чижевского.

Кулаго осужден приговором суда Брагинского р-на на два года ограничения свободы с направлением в учреждения открытого типа по ч. 1 ст. 368 УК (Оскорбление президента Республики Беларусь), направлен для отбывания наказания;

Владимир Чижевский осужден приговором суда Островецкого р-на на один год и три месяца лишения свободы по ч. 1 ст. 368 (Оскорбление президента Республики Беларусь) и ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти).

В минувшую среду, 10 марта, правозащитники признали политзаключенными 7 человек.

Андрей Иванюшин осужден на два с половиной года лишения свободы по ст. 364 УК. Никита Афанасьев и Никита Третьякевич осуждены на три года лишения свободы по ст. 364 УК. Алексей Стерликов приговорен к 4-м годам лишения свободы по ч. 2 ст. 363 УК. Александр Троцкий осужден на 10 лет лишения свободы по ст. 14, 362 УК. Анастасия Никитина осуждена на один год и один месяц лишения свободы по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 339 УК. Александр Перепечко осужден на один год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ч. 1 ст. 339 УК.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», в список политзаключенных внесена жительница Гомеля Анастасия Перевощикова, приговоренную уже к 105 суткам административного ареста. По этому факту правозащитники "Весны" проинформировали специальных докладчиков ООН.

 
Теги: Гомель
 
 
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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 279 человек, следует из заявления белорусских правозащитных организаций.
 
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