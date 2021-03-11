﻿ В Махачкале неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Махачкале неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ

11.03.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Махачкале неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ

  • 11.03.2021, 18:33
В Махачкале неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ

Был объявлен режим контртеррористической операции.

В Махачкале 11 марта неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В Советском районе столицы Дагестана был объявлен режим контртеррористической операции, передает svoboda.org.

Нападавший был убит. Сообщается, что он был членом некой международной террористической организации. На месте перестрелки якобы были найден автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство в виде "пояса смертника". О пострадавших или убитых в ходе перестрелки сотрудниках правоохранительных органов не сообщается.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что перестрелка началась, когда сотрудники ФСБ проводили оперативно-розыскные мероприятия по поводу информации о подготовке теракта.

Предыдущее нападение на полицию в Махачкале произошло 27 февраля. Тогда был ранен сотрудник МВД и двое нападавших, один из которых позднее скончался в больнице.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Был объявлен режим контртеррористической операции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Арганізатар «Эўравізіі»: песьня гурту «Галасы ЗМеста» ў цяперашнім выглядзе ня можа прадстаўляць Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by