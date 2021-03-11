Источник материала: Хартия'97

В Махачкале неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ 11.03.2021, 18:33

Был объявлен режим контртеррористической операции.

В Махачкале 11 марта неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В Советском районе столицы Дагестана был объявлен режим контртеррористической операции, передает svoboda.org .

Нападавший был убит. Сообщается, что он был членом некой международной террористической организации. На месте перестрелки якобы были найден автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство в виде "пояса смертника". О пострадавших или убитых в ходе перестрелки сотрудниках правоохранительных органов не сообщается.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что перестрелка началась, когда сотрудники ФСБ проводили оперативно-розыскные мероприятия по поводу информации о подготовке теракта.

Предыдущее нападение на полицию в Махачкале произошло 27 февраля. Тогда был ранен сотрудник МВД и двое нападавших, один из которых позднее скончался в больнице.

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