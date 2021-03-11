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Дирекция «Евровидения» забанила песню музыкантов-ябатек
Источник материала: Хартия'97
Дирекция «Евровидения» забанила песню музыкантов-ябатек
Еще одна победа белорусов.
Европейский вещательный союз заявил, что песня пролукашенковской группы группы «Галасы ЗМеста» «Я научу тебя» в нынешнем виде не имеет права принимать участия в конкурсе.
Стоит отметить, что «Евровидение» также ограничило доступ к видео с песней музыкантов-ябатек.
Организаторы «Евровидения» заявили, что отстранят Беларусь от конкурса, если она оставит нынешнюю песню.
Напомним, когда в соцсетях организаторов «Евровидения» появилась новость об участнике от Беларуси — провластной группе «Галасы ЗМеста», которая в песнях издевается над сторонниками перемен и поддерживает режим Лукашенко, меньше чем за сутки на странице международного конкурса в Instagram появилось больше 5 тысяч комментарием от белорусов, в которых они рассказывают правду о группе «Галасы ЗМеста» и просят исключить Беларусь из числа участников.
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Еще одна победа белорусов.
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