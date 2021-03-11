ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Состояние Уоррена Баффетта превысило $100 млрд

11.03.2021 18:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Состояние американского инвестора Уоррена Баффетта достигло $100,4 млрд, что позволило ему стать шестым бизнесменом с состоянием более $100 млрд. Об этом пишет Bloomberg.


Уоррен Баффет (Фото - EPA)

Состояние Баффета улучшилось благодаря взлету акций его финансового холдинга Berkshire Hathaway, пишет liga.net.

Бизнесмен в последние годы сдал позиции на фоне роста котировок акций технологических компаний, в которые он инвестирует крайне редко.

Тем не менее 10 марта его состояние подскочило до $100,4 млрд. Таким образом, он стал шестым в списке людей, чье состояние, согласно индексу Bloomberg, превышает $100 млрд. Среди других участников рейтинга — основатель Amazon Джефф Безос, глава Tesla Илон Маск основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Facebook Марк Цукерберг и Бернар Арно – президент Louis Vuitton Moet Hennessy.

Котировки Berkshire Hathaway продемонстрировали потенциал роста в 2021 году. Акции класса A выросли на 15%, сильно опередив индекс S&P 500 (+3,8%). Этому способствует, в частности, решение инвестора потратить рекордные средства на обратный выкуп акций Berkshire Hathaway, тогда как раньше Баффетт предпочитал использовать наличные на счетах ($138 млрд) для покупки активов других компаний, объясняет Bloomberg.

- В январе 2020 года компания Баффета решила продать медиа империю BH Media Group за $140 млн.
- В феврале 2021 года холдинговая компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта в III квартале 2020 года купила акции трех компаний на $13,2 млрд.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состояние американского инвестора Уоррена Баффетта достигло $100,4 млрд, что позволило ему стать шестым бизнесменом с состоянием более $100 млрд. Об этом пишет Bloomberg.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Польскія нацысты» і «сарасяты». Як лукашэнкаўская прапаганда выкарыстоўвае гістарычныя тэмы і што з гэтым рабіць?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by