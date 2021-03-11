Банковский терминал «съел» 50 рублей и не зачислил деньги на счет. На возврат средств ушел месяц









Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY





пишет TUT.BY, сказал, что банк уже три недели не может вернуть ему деньги, которые «взял» их терминал, но не положил на счет. В редакцию обратился минчанин Семен,TUT.BY, сказал, что банк уже три недели не может вернуть ему деньги, которые «взял» их терминал, но не положил на счет.





— 28 января я пополнял счет через терминал Приорбанка. И он «съел» у меня 50-рублевую купюру, не зачислив эту сумму на карту, — рассказывал Семен. — Я в эту же минуту позвонил оператору банка и рассказал о проблеме, составил заявление. Над терминалом висит камера, которая, уверен, зафиксировала всю эту ситуацию. Однако вот уже три недели банк не возвращает мне деньги. По закону, сказали, срок рассмотрения такой ситуации 30 дней, они истекают на этой неделе. Если банк не вернет деньги, придется мне писать заявление в милицию.





С вопросом, вернут ли клиенту деньги, почему срок возврата — аж 30 дней, и можно ли достоверно узнать, что человек действительно «скормил» купюру терминалу, а она не была зачислена мы обратились в Приорбанк.





3 марта нам ответили, что ситуация с клиентом урегулирована. На другие вопросы в банке отвечать не стали.





Семен подтвердил — деньги ему вернули, «даже почти вовремя».





— Возвращали месяц, хотя могли бы это сделать за пару дней. Банк даже не извинился, что мне пришлось столько ждать, — говорит молодой человек.





Что делать, если попали в такую ситуацию?





В другом банке рассказали, что делать, если человек попал в подобную ситуацию — терминал взял деньги, но не зачислил на карту, банкомат списал деньги с карты, но не выдал, и как быстро могут вернуть деньги.





— Клиент сразу должен обратиться в банк, который владеет устройством с заявлением. В нем нужно указать время, место проблемной операции, номер карты, свои контактные данные.





Банк после получения заявления начнет разбираться в инциденте, — рассказывают алгоритм действий в банке. — Прежде всего, смотрятся логи (журнал операций) терминала на наличие ошибок, сбоев, а также проверяется, проводилась ли указанная в заявлении клиента операция. Параллельно устройство проверяется на наличие излишков — то есть, имеются ли в кассетах лишние купюры по сравнению с отраженными в программном обеспечении операциями.





В банке отмечают, что если клиент «попал» на крупную сумму, условно говоря, на 1000 рублей или больше, то тогда владелец устройства старается сделать выгрузку устройства как можно быстрее.





— Если аппарат, в частности банкомат, был загружен банкнотами буквально накануне, то придется немного подождать, ведь это существенные расходы. Если обслуживание терминала запланировано в ближайшее время, то пострадавший клиент может получить свои деньги даже в тот же день или через 1−2 дня. Но это, кончено, надо, чтобы «звезды сошлись». Если процедура анализа логов затянется, терминал поедут обслуживать чуть позже, то можно ждать возврата и до 10 дней, — поясняют в банке. — В любом случае, когда банк сведет все сведения воедино и убедится, что клиент действительно пострадал из-за «глюка» машины, его максимально оперативно уведомят о решении вернуть деньги и назовут сроки.



