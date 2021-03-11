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Не прокатило: Европейский вещательный союз заявил, что песня группы "Галасы ЗМеста" не может представалять Беларусь

11.03.2021 18:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейский вещательный союз сообщил Белтелерадиокомпании, что песня "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста" не может представлять Беларусь на "Евровидении-2021".

Не прокатило: Европейский вещательный союз заявил, что песня группы "Галасы ЗМеста" не может представалять Беларусь
Европейский вещательный союз сообщил Белтелерадиокомпании, что песня "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста" в том виде, в котором она есть сейчас, не может представлять Беларусь на "Евровидении 2021". 

"Песня ставит под вопрос неполитический характер конкурса", - цитирует сообщение @euroradio.

БТ должно привести песню в соответствие с правилами ЕВС или поменять ее. Если это не будет сделано, Беларусь может быть дисквалифицирована с нынешнего "Евровидения".
 
 
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Европейский вещательный союз сообщил Белтелерадиокомпании, что песня "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста" не может представлять Беларусь на "Евровидении-2021".
 
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