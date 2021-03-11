Европейский вещательный союз сообщил Белтелерадиокомпании, что песня "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста" в том виде, в котором она есть сейчас, не может представлять Беларусь на "Евровидении 2021".





@euroradio. "Песня ставит под вопрос неполитический характер конкурса", - цитирует сообщение





БТ должно привести песню в соответствие с правилами ЕВС или поменять ее. Если это не будет сделано, Беларусь может быть дисквалифицирована с нынешнего "Евровидения".