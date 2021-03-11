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Не прокатило: Европейский вещательный союз заявил, что песня группы "Галасы ЗМеста" не может представалять Беларусь
Источник материала: Партизан
Европейский вещательный союз сообщил Белтелерадиокомпании, что песня "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста" не может представлять Беларусь на "Евровидении-2021".
Европейский вещательный союз сообщил Белтелерадиокомпании, что песня "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста" в том виде, в котором она есть сейчас, не может представлять Беларусь на "Евровидении 2021".
"Песня ставит под вопрос неполитический характер конкурса", - цитирует сообщение
БТ должно привести песню в соответствие с правилами ЕВС или поменять ее. Если это не будет сделано, Беларусь может быть дисквалифицирована с нынешнего "Евровидения".
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Не прокатило: Европейский вещательный союз заявил, что песня группы "Галасы ЗМеста" не может представалять Беларусь
Европейский вещательный союз сообщил Белтелерадиокомпании, что песня "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста" не может представлять Беларусь на "Евровидении-2021".
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