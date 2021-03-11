Белорус попал «в призы» на крупном турнире по покеру









Снимок носит иллюстративный характер. Фото: arkaycollege.com





Первоначальным взносом в турнире были 102 000 долларов. Зато огромными стали и призовые: первое место – 1 310 715 долларов, второе – 805 000 долларов, третье – 525 000 долларов, и так далее.





Последней для нашего соотечественника раздачей стал поединок с Артуром Мартиросяном из России. Причем изначально Никита был в отличном положении, имея все шансы победить соперника.





У белоруса на руках была пара из двух «десяток», у россиянина – «девятка» и «десятка». Однако на столе появились четыре карты одной масти, что привело к внезапному флэшу у Артура.





Тем не менее, даже пятый результат принес звезде белорусского покера призовые в 269 500 долларов. Первое же место в турнире оказалось за британцем Майклом Аддамо.