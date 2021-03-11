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Чери Девилль / фото instagram.com/cheriedevillexo

«Я экстраверт. И как многие девушки, пришла в порно, так как открыта в общении и люблю быть с людьми. Но за время пандемии я почти все съемки проводила в одиночестве у себя дома. А в некоторые дни единственные, с кем я общаюсь, - это мои фанаты», - рассказала Чери Девилль.

Съемочной площадкой для многих порнозвезд стали их дома / фото instagram.com/cheriedevillexo

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Порноактриса рассказала о проблемах с психикой из-за «съемок в одиночестве» дома По словам девушки, она пришла в порно, так как любит «быть с людьми».

Об этом она поделилась в своей колонке наПо ее словам, в связи с этим она, как и многие ее коллеги, испытывает одиночество и тревогу.Порноактриса считает, что пандемия мешает разделять работу и личную жизнь, поскольку съемочной площадкой стал ее дом, в котором обычно она была самой собой и не играла роль из порнофильма: «Мне не хватает того самого времени на себя».